Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, actuellement en visite en Argentine, a eu un entretien, mercredi 8 mai 2019 à Buenos Aires, avec le président du Parlement argentin, Emilio Monzo, en présence de la présidente de la Commission des relations extérieures.

Jhinaoui a, à cette occasion, donné un aperçu des progrès réalisés par la Tunisie en matière de transition démocratique et sur les particularités de l’expérience tunisienne, indique un document du département des Affaires étrangères.

Le ministre a, également, réaffirmé la détermination de la Tunisie à développer et diversifier ses relations de coopération avec l’Argentine dans les différents domaines, notamment dans le domaine économique.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la diplomatie parlementaire dans le développement des relations bilatérales, soulignant la nécessité d’intensifier les visites et rencontres, d’approfondir le dialogue entre les parlementaires et d’échanger les expériences et expertises dans le domaine législatif.

Pour sa part, le président du parlement argentin a exprimé la volonté de son pays à renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération avec la Tunisie et à consolider les relations entre les parlements des deux pays.

Monzo a, aussi, salué la réussite de l’expérience de transition démocratique en Tunisie et le rôle joué par la société civile à cet effet, estimant que l’expérience tunisienne constitue un modèle à suivre dans la région.

Jhinaoui s’était rendu au parlement argentin situé à Buenos Aires, où il lui été accordé le statut d’invité d’honneur de cette ville, et ce en marge de sa visite en Argentine les 6 et 7 mai, à l’invitation de son homologue argentin Jorge Faurie.