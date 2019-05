L’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (IJABA) annonce la poursuite de son sit-in observé au niveau de l’ensemble des universités tunisiennes, jusqu’au versement effectif des salaires des enseignants universitaires.

Zied Ben Amor, coordinateur de IJABA, indique que “l’Union ne prend pas ses décisions sur la base des intentions du ministre, nous ne pouvons parler d’une levée du gel des salaires que lorsque ces derniers soient effectivement versés dans les comptes bancaires des enseignants”, déplorant le gel des salaires et la suspension de la couverture sociale des enseignants universitaires, pour le troisième mois consécutif.

Ben Amor a également affirmé que l’Union reste ouverte à la négociation, sous condition d’appliquer le dernier point de l’accord du 7 juin 2018, relatif aux répercussions financières du nouveau statut des enseignants universitaires, non encore activé, faisant porter la responsabilité de l’échec de l’année universitaire au ministre de l’Enseignement supérieur, “qui se devait d’appliquer les accords signés, au lieu de propager des contre-vérités”, selon ses propos.

Le responsable syndical a démenti les déclarations du ministre à propos du refus de IJABA de l’invitation écrite qui lui avait été adressée le 22 mars 2019 pour reprendre les négociations à propos de l’accord du 7 juin 2018 soulignant que IJABA refuse de négocier dans une situation où les salaires sont gelés”.

Khalbous a annoncé, hier lundi lors d’une conférence de presse, que les salaires des professeurs universitaires grévistes au titre des mois de mars, avril et mai seront versés dans les prochains jours sans aucune saisie sur rémunération.

La mesure de la levée du gel des salaires figure parmi les principales décisions prises par le conseil des universités, a-t-il signalé, précisant que l’aspect humain a été pris en compte.

Il a indiqué que “la majorité des points de l’accord du 7 juin 2018 ont été satisfaits, soit 5 points sur six, a assuré le ministre, affirmant qu’un seul point demeure en suspend portant, notamment sur les répercussions financières du nouveau statut des enseignants et qui doit faire l’objet de plusieurs réunions techniques et de négociations.

D’après Khalbous, plusieurs avantages ont été attribués aux enseignants universitaires entre 2017 et 2019, soit une prime pour l’encadrement, une prime de la rentrée universitaire, une prime d’incitation à la production scientifique, une prime de coordination pédagogique, une prime universitaire aux enfants des universitaires.

A noter qu’IJABA revendique essentiellement l’application de l’accord du 07 juin 2018 portant sur la révision du statut des enseignants universitaires et l’amélioration des conditions de travail ainsi que l’ouverture d’un concours de recrutement pour les titulaires de doctorat dans toutes les spécialités et selon les besoins des établissements d’enseignement supérieur.