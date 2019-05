Le point de vente du producteur au consommateur, de l’avenue Alain Savary à Tunis, offre des prix spéciaux pour les viandes rouges et le poulet, à l’occasion du mois de Ramadan, et ce du 6 mai au 5 juin 2019, fait savoir le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué publié mardi 7 mai 2019.

Ces prix se présentent comme suit :

– Poitrine: 14,000 dinars

– Bavette: 17,000 dinars

– Cœur d’épaule, macreuse à bifteck, paleron, basses cotes, collier, viande hachée, merguez : 21,000 dinars

– Kamounia: 22,000 dinars

– Côte de bœuf, faux filet avec os: 23,000 dinars

– Rumsteck, tende de tranche, tranche de grasse, noix, gite, foie de veau: 24,000 dinars

– Foie d’agneau, faut filet sans os, entre-cote: 26,000 dinars

– Filet: 28,000 dinars

– Agneau: 24,000 dinars

– Poulet prêt à consommer: 6,000 dinars.