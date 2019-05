C’est dans une ambiance typiquement barcelonaise reflétant sa signature « Created in Barcelona » que SEAT Tunisie a lancé, le samedi 04 mai, la SEAT Arona Xcellence.

La marque SEAT a réuni ses clients et partenaires autour d’un brunch aux saveurs espagnoles dans un cadre inspiré de musique et de Street Art, pour présenter la version Xcellence de son Crossover le SEAT Arona. Cette version vient s’ajouter aux finitions Référence et Style du modèle lancé en 2018.

Equipée des technologies up to date

Cette version Xcellence disponible en boîte automatique est équipée du moteur 1.6 l développant 110 CV DIN. Elle est équipée de technologies de pointe à l’instar du régulateur de vitesse, système d’aide aux manœuvres de stationnement, caméra de recul, système de Park Assist et encore plus d’équipements à découvrir au showroom SEAT à Ennakl Automobiles ainsi que le réseau des agences de la marque.

Xcellence pour renforcer la part de marché de SEAT

Avec cette nouvelle finition, Xcellence SEAT compte renforcer sa présence sur ce segment sur lequel elle occupe la 2ème place à fin mars 2019.

Rappelons qu’à fin 2018, SEAT a enregistré 1 806 immatriculations, ce qui représente 5,11 % de part de marché et hisse la marque dans le top 10 du marché VP.

Pour ce qui est de l’année 2019, SEAT occupait, à fin mars, 3,91 % de part de marché et se place à la 7ème place, soit une évolution de 29% par rapport à la même période de 2018 sur marché en baisse de 17%.

Etant la marque la plus dynamique en Europe, SEAT passe par la plus grande offensive produits de son histoire. Les mois à venir connaîtront également d’autres nouveautés que la marque dévoilera au grand public.

Pour suivre l’actualité de la marque, restez connectés sur www.seat.tn ou sur la page Facebook SEAT Tunisie.