Le conseil central de l’Utap, a appelé dimanche à accélérer la mise en application du protocole de l’accord relatif au transport agricole décent et à la lutte contre toutes les formes de transport inhumain.

Le conseil a considéré, dans un communiqué publié suite à sa réunion les 4 et 5 mai courant à Mahdia, que le programme “ahmini” d’intégration de la femme rurale au système de la couverture sociale ne répond pas aux aspirations et attentes des femmes agricultrices.

“Il fallait réformer le dossier de la couverture sociale dans le secteur de l’agriculture et de la pêche au lieu de trouver des solutions provisoires” lit-on dans le communiqué.

Le conseil a indiqué que les structures de l’Union sont les plus proches des agriculteurs et des marins pêcheurs, et aussi les plus aptes pour attribuer aux agriculteurs et aux marins pêcheurs les diplômes agricoles nécessaires surtout lors de la présentation de la demande d’adhésion au programme “ahmini”.