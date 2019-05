Le ministère des affaires culturelles et le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières ont annoncé dans un communiqué commun publié samedi que le palais présidentiel de Bourguiba à Béja deviendra un musée tandis que l’église de la ville se transformera en un espace réservé à des manifestations artistiques et culturelles.

Dans une visite samedi au gouvernorat de Béja, le ministre des Affaires Culturelles, Mohamed Zinelabidine a annoncé que le palais présidentiel de Bourguiba deviendra le palais de la littérature et des arts, un espace dédié à la réflexion, au savoir et au patrimoine.

Pour rappel, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Hédi Mekni a, lors de sa visite au gouvernorat de Béja vendredi 25 avril 2019, pris connaissance des différents monuments historiques ainsi que des spécificités architecturales de la région. Dans ce contexte, il a décidé de mettre le palais présidentiel de Béja connu sous le nom du palais de Bourguiba à la disposition du ministère des affaires culturelles compte de tenu de son emplacement stratégique dans la région. Ce palais d’une superficie de 1700m2 sera le premier musée de la ville dans son genre.

Dans le même contexte, Mekni a décidé aussi de livrer le siège de l’église située au centre de la ville de Béja au ministère des affaires culturelles pour l’exploiter comme espace de manifestations artistiques et culturelles. L’église abritera aussi le siège du commissariat régional des affaires culturelles.