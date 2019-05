Je suis une berline, une voiture particulière. Je suis chinoise, mais désormais je suis montée en Tunisie, dans les usines du groupe COMET. Je suis commercialisée par la société NIMR. Je m’appelle DONGFENG S50. Mon prix est de 49 990 dinars.

La société NIMR, avec à sa tête Slim Driss, filiale du groupe COMET, concessionnaire officiel de la marque automobile chinoise DONGFENG pour la Tunisie, a présenté, devant un parterre de journalistes, vendredi 3 mai 2019, son tout premier véhicule particulier monté en Tunisie, plus précisément dans les usines de COMET à El Mghira. Avec un taux d’intégration, nous a-t-on affirmé, de 25%; l’ambition est de faire monter ce taux à 40%.

Il s’agit de la DONGFENG S50, une voiture particulière de 5 places qui offre un meilleur rapport qualité/prix.

Preuve que la société NIMR est fière de cette réalisation, son directeur général, Slim Driss, n’a pas manqué de souligner que «la DONGFENG S50 est une véritable petite reine qui va conquérir les routes tunisiennes et le cœur des amateurs de belles berlines».

C’est fort possible, tant le design, la motorisation et les couleurs ont tous les aspects pour séduire plus d’un.

Tout d’abord, la DONGFENG S50 mesurant 4,70 m de long -donc quelques centimètres plus que les autres marques de son segment- pour une largeur de 1,790 m (rétroviseurs déployés).

De ce point de vue, pense M. Driss, la S50, véhicule tricorps, devrait de se positionner en leader sur son segment grâce à un mix parfait entre son style audacieux, ses équipements modernes et sa motorisation efficiente.

Sa forme allongée et son empattement long permettent d’offrir un habitacle spacieux et confortable, notamment à l’arrière grâce à un grand coffre de 500 litres.

Côté motorisation, la voiture est dotée d’un moteur essence Mitsubishi 4 cylindres à injection directe de 1,5L qui développe 120 ch din (puissance fiscale : 6 CV). Ce moteur permet une consommation en carburant très modérée de 6,9 1/100 km en régime mixte.

A l’intérieur, la sellerie en tissu et les multiples espaces de rangement procurent un sentiment de confort et de tranquillité aux passagers, en plus de la connectivité Android et Apple pour les Smartphones via un écran tactile de 7 pouces, le conducteur dispose par ailleurs d’un kit mains libres pour téléphoner en toute quiétude.

En termes de sécurité, le modèle répond aux exigences en vigueur avec des équipements de série tels que l’ABS, les airbags frontaux, le système anti-patinage EBD outre bien-sûr les fixations isofix et les appuie-têtes avant et arrière.

La DONGFENG S50 est proposée, dans une première étape, en motorisation unique mais en plusieurs coloris (blanc, gris, noir et marron) avec un prix de lancement de 49.900 DT TTC.

Garantie du suivi de l’après-vente

Un autre argument de vente, le management de NIMR a mis en place deux ateliers de service après-vente des véhicules DONGFENG, à savoir un à la Charguia 2 et l’autre à Sousse.

La S50 est garantie 5 ans ou 100.000 Km.

À propos de NIMR

La société NIMR, concessionnaire agrée de la marque DONGFENG en Tunisie, fondée par les frères Sami et Slim DRISS, commercialise tous types de matériel roulant (engins de travaux publics, camions, camionnettes et voitures particulières). Elle emploie actuellement 160 personnes réparties sur ses différents sites.

Pour la période à venir, NIMR entend devenir un acteur majeur dans le secteur de la concession automobile en Tunisie en renforçant son partenariat avec DONGFENG MOTOR en proposant au marché une gamme plus large de véhicules.