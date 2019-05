La commission parlementaire de développement régional s’est rendue, vendredi 3 mai, à Zaghouan, pour prendre connaissance de la situation dans la région.

Une réunion tenue, au siège du gouvernorat, a permis aux députés de s’informer sur les difficultés qui empêchent la réalisation des projets inscrits, dans le plan quinquennal 2016-2020.

Dans une déclaration aux médias, la présidente de la commission parlementaire, Abir Abdelli, fait remarquer que 30% des projets régionaux n’ont pas encore démarré et d’autres avancent au ralenti, soulignant la volonté de la commission d’œuvrer, en collaboration avec les autorités locales, à trouver des solutions aux problèmes posés.

Sur un total de 558 projets prévus, entre 2016 et 2020, pour un coût global de 601 millions de dinars, 260 projets ont été réalisés, moyennant 162 millions de dinars, et six autres, d’un coût de 24,8 millions de dinars, sont bloqués pour des problèmes fonciers et financiers, selon un rapport présenté à cette occasion par le directeur régional du développement, Khaled Hosni.