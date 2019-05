Le lancement d’une plateforme numérique en ligne comportant toutes les informations nécessaires à la lutte conte le discours de la haine et de l’extrémisme, la formation d’un groupe d’ambassadeurs locaux de la paix et la contribution aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre l’extrémisme, sont les principaux résultats du projet ” femmes, paix et sécurité “, a souligné Emna Jablaoui, directrice exécutive de l’Institut international de développement humain.

Lors de la cérémonie de clôture du projet, vendredi 3 mai 2019, lancé depuis octobre 2016, l’intervenante a souligné que l’objectif de ce programme était de renforcer les capacités des femmes dans la promotion de la paix et la sécurité étant donné l’importance de son rôle dans la sensibilisation des enfants et de la société en général aux dangers de l’extrémisme.

Elle a ajouté que ce projet a été financé à hauteur de 5 mille euros et a permis de former plus de 120 femmes sécuritaires des différentes régions du pays à l’application de la résolution 1 325 du conseil de sécurité sur la promotion du rôle de la femme dans l’instauration de la paix et de la sécurité.

” Le projet a aussi ciblé des lycéens à travers la diffusion de films documentaires et de chansons sur les dangers de l’extrémisme “, a-t-elle fait remarquer.

De son côté, l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Ardizone Garcia Guillermo, a souligné que le soutien de son pays à la Tunisie se manifeste essentiellement par le renforcement des capacités des femmes dans la lutte contre l’extrémisme estimant que la Tunisie est en train d’avancer dans la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies portant sur le rôle de la femme dans l’instauration de la paix et de la sécurité.

Pour sa part, Hakim Ben Soltane, chargé de mission auprès du chef du gouvernement, a souligné que ce genre de projets qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme contribueront à lutter contre la polarisation des jeunes par les réseaux terroristes.