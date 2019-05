Neuf (9) cimenteries ont récemment signé une charte sur le développement durable et la responsabilité sociétale qui prévoit l’exploitation de nouvelles énergies et des combustibles alternatifs produits à travers la valorisation des déchets.

A ce titre, ils ont promis d’utiliser les déchets tout en valorisant les produits non recyclables et non réutilisables en tant que combustible alternatif.

Cette nouvelle approche est de nature à améliorer la compétitivité du secteur de la cimenterie et à réduire le coût d’importation du Pet coke (un combustible solide pour centrales thermiques ou cimenteries comparé au charbon) estimé à 350 millions de dinars en 2019. En même temps, l’exportation pourrait croître et générer un montant de 400 millions de dinars par an.

La charte fixe les engagements des cimentiers pour promouvoir leurs systèmes de management environnemental conformément aux standards écologiques internationaux, préserver les ressources naturelles et valoriser leurs déchets et résidus.