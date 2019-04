Entre guerres, exil, frustration et espoir, les préoccupations de la jeunesse sont au cœur des films proposés dans le cadre de la 13ème édition de Doc à Tunis qui se tiendra du 1er au 5 mai 2019.

Abordant le réfugié politique, économique et climatique comme thématique principale, la 13ème édition de Doc à Tunis met la lumière sur le statut difficile, précaire et contradictoire du réfugié.

Avec 17 long-métrages et 10 court-métrages des quatre continents, cette nouvelle édition de Doc à Tunis aborde les préoccupations de la société moderne en questionnant le rôle du documentaire selon quatre axes : le documentaire comme arme d’engagement social, le documentaire face à l’art et à la création, filmer jusqu’à en mourir et le documentaire face au pouvoir.

Trois salles abriteront le programme de cette manifestation cinématographique à savoir le 4ème Art, l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah 6.

Le nouveau documentaire des réalisateurs français, François Ruffin et Gilles Perret, “J’veux du soleil” (2019) fera l’ouverture de la 13ème édition de Doc à Tunis. Le film sera projeté mercredi 1er mai à la salle 4ème Art à 18h. Il sera suivi à 19h30 par le documentaire “L’époque” (2019) du réalisateur français Matthieu Bareyre.

Au cours de cette première journée, les cinéphiles pourront voir au Centre culturel et sportif “Menzeh 6” à 18h le documentaire du réalisateur David Mambouch autour de la chorégraphe française de renommée mondiale Maguy Marin intitulé “L’urgence d’agir : Maguy Marin” (2019). Le documentaire sera suivi d’un débat à 20h intitulé “Agir en tant qu’artiste”.

Pour la journée de jeudi 2 mai, l’IFT proposera dans le cadre du festival du film documentaire la projection du “Le grand bal” (2018) de la réalisatrice française Laetitia Carton à 17h00 puis le film “America” (2018) de Claus Drexel à 18h45 et “De chaque instant” de Nicolas Philibert à 20h15.

Au centre culturel et sportif “Menzeh 6”, les cinéphiles auront rendez-vous à 16h avec le film “Trump, le parrain de Manhattan” (2018) de Frédéric Mitterrand puis à 18h le documentaire de l’égyptienne Amal Ramsis “You come far away” (2018) et à 19h45 le film “Derrière nos yeux” (2018) de Anton Bialas.

Pour la troisième journée de la manifestation (vendredi 3 mai), la salle 4ème Art proposera à 16h le film “l’urgence d’agir: Maguy Marin” de David Mambouch suivi à 18h de “Still Recording” (2019) de Saad al Batal et Ghiath Ayoub puis de “Subutex” (2018) de Nasreddine Shili à 20h15.

Au centre culturel et sportif Menzeh 6, les cinéphiles auront rendez-vous avec le film “Recollection” (2015) du palestinien Kamal Aljafri puis à 17h15 “The Ghost Fleet” (2018) de Jeffrey Waldron et Shannon suivi à 19h00 par le documentaire “Of fathers and sons” (2017) de Talal Derki.

L’IFT propose samedi 4 mai deux “master classes” : le premier à 14h avec la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri autour de “La voie normale” (2019) puis un second à 16h avec les réalisateurs Yves Hinant et Jean Libon autour du film “Ni juge, ni soumise” (2017) qui sera diffusé à 18h.

La soirée sera clôturée à 20h avec la projection du film “Le procès contre Mandela et les autres ” (2018) de Nicolas Champeaux.

Trois films seront projetés au centre culturel et sportif Menzeh 6 à savoir une série de courts métrages tunisiens à partir de 14h puis le documentaire “Elysée, la solitude du pouvoir” (2017) de Jean Michel Djian suivi de “Segunda vez” de Dora Garcia (2018) à 19h.