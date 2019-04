La Bourse de Tunis a débuté la séance de lundi sur une note quasi stable. Le Tunindex a légèrement reculé de 0,01% à 6 927,89 points, dans un marché déserté, traitant 0,553 MD.

Dans le vert, MONOPRIX poursuit son ascension (+3.12) % à 8,25 D suivi par les deux titres ASSAD et AMS qui ont avancé de 2,98% à 7,93 D et 0,69 D.

Dans le rouge, UADH baisse de 5,22% à 1,27 D. Idem pour les titres ATB et HEXABYTE qui ont baissé respectivement de 3% et 2.98% à 2,91 D et 6,17 D.