Des décisions de financement des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole ont été remises à 21 jeunes, issus des délégations de Béni Khédach, Sidi Makhlouf, Ben Guerdane au pôle technologique de Médenine.

Ces jeunes diplômés du supérieur, de la formation professionnelle et des structures professionnelles agricoles sont bénéficiaires du projet de développement agricole et pastoral et d’amélioration des systèmes de production.

Financés dans le cadre du programme européen de voisinage pour l’agriculture et le Développement rural (Enpard), leurs projets concernent notamment la création de huileries dont certaines sont biologiques, la production et le conditionnement du charbon, la production de tisanes, le séchage et le conditionnement des figues et la fabrication d’ustensiles de cuisine en bois d’olivier.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, qui a remis les décisions de financement aux bénéficiaires, samedi 27 avril, lors d’une rencontre des chefs de projets innovants, a mis l’accent sur la nécessité d’accompagner ces jeunes dans leurs projets, soulignant l’importance de ce type d’initiatives dans le développement du secteur agricole en Tunisie.