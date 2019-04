Une journée de sensibilisation sur l’importance et le respect de l’environnement dans les quartiers des villes et leur embellissement à travers des actions simples et concrètes, “ART TERRE”, sera organisée dimanche 28 avril au Parcours Santé Menzah 6 (gouvernorat de l’Ariana).

ART TERRE est l’occasion donnée aux citoyens de tous âges de faire jouer leur créativité afin de construire des œuvres artistiques et transformer la Zone Verte en Musée en plein air, notamment à travers du Street Art et du Land Art.

Le Street Art consiste à embellir la façade extérieure de l’enceinte de la Zone Verte (Mur de près de 50 m2) pour donner plus visibilité à la zone verte et la faire connaître auprès des citoyens, d’une part, et dissuader les personnes malveillantes de déposer toutes sortes de déchets au niveau l’enceinte de la zone verte, malgré la mise à disposition de bennes, d’autre part.

Le Land Art permet d’initier les jeunes à des activités simples et ludiques en favorisant le contact direct avec des éléments naturels (végétaux, fleurs, feuilles, branches, cailloux, etc.)

L’édition de ART TERRE 2019 sera marquée par la participation exceptionnelle de l’artiste peintre calligraphe Safouane MIiled.

L’événement est ouvert à tous. Au programme de la manifestation “ART TERRE”, des ateliers Créatifs Nature, de Street Art, Land Art, Modelage Argile, Peinture…en plus d’un défilé artistique et des invités surprises …