La Tunisie compte, dans une première étape du programme de la transition énergétique, produire 1 900 Mégawatts (MGW) d’électricité à partir des énergies renouvelables, dont mille mégawatts avant fin 2019. Pour cela, elle a besoin d’un partenariat public/privé (PPP) et “d’une responsabilité collective” pour accélérer la réalisation de cet objectif.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Industrie, des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, qui intervenait au forum sur les énergies renouvelables et la transition énergétique à Hammamet (les 26 et 27 avril 2019).

Feriani souligne que la Tunisie s’emploie à accélérer la transition énergétique et à atteindre l’objectif fixé pour la production de 3 500 MGW d’ici 2030, ce qui permettra de porter les énergies renouvelables à 30% du total de la production nationale.

Le recours aux énergies renouvelables est un choix stratégique qui permettra de réduire le déficit énergétique et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale, a-t-il dit.

Le ministre de l’Industrie souligne que les programmes de la transition énergétique devraient être mis en oeuvre dans le cadre du PPP, compte tenu de la hausse du coût de la production des énergies renouvelables et nouvelles estimé à 2,5 milliards de dinars pour chaque unité de 1 000 mégawatts.

Il a fait observer que la STEG fournira, avant la fin du mois de mai, près de 10 MGW pour le compte du gouvernorat de Tozeur.

Par ailleurs, Feriani indique que la Tunisie continue de produire l’énergie traditionnelle du gaz et du pétrole, soulignant que cette année sera marquée par l’évolution de la production après le lancement des travaux dans le champ de Naouara pour le gaz naturel et le déclenchement de l’exploration de 13 nouveaux puits de pétrole.

Le directeur général de l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME), Hamdi Harrouch, dira que la participation des associations, des présidents des municipalités et surtout des médias à ce forum a pour objectif d’intensifier les efforts pour garantir la réussite de la transition énergétique dans le pays.