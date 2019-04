Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a indiqué que les propositions et les points de vue de toutes les parties sur la promotion du secteur des transports seront présentés à un comité national le 3 mai prochain, dans le cadre du dialogue régional qui a permis à des administrateurs et professionnels de donner leurs avis, et de l’écoute des préoccupations des citoyens afin de diagnostiquer la situation actuelle.

Lors d’un débat sur cette question au siège du gouvernorat de Tunis, tenu vendredi 26 avril, Fourati a indiqué que cette consultation a traité des différentes questions afin de trouver des solutions juridiques et réglementaires adaptées à la spécificité de chaque région et à ses besoins.

“La détérioration de la situation dans un secteur crucial et sensible, tel que le transport, aurait des conséquences négatives pour tous les segments de la société, en particulier pour les acteurs économiques et les citoyens, étant donné les problématiques des transports terrestre et aérien, de l’aéroport de Tunis-Carthage, et du port de La Goulette”, a souligné le ministre.

Il a mis l’accent sur l’importance du transporte en commun dans les gouvernorats de Tunis en particulier.

Au sujet du document préparé sur le secteur des transports, il a fait savoir qu’il était principalement axé sur les moyens de promouvoir les services de transport en commun pour les personnes, le transport des marchandises, le transport maritime, le transport aérien, le transport multimodal, le transport intelligent, la formation, la sûreté et la sécurité, ainsi qu’une stratégie de réforme des institutions de transport public.

Pour sa part, le gouverneur de la Tunis, Chedly Bouallegue, a rappelé la densité et la congestion du trafic des grandes capitales, en particulier le gouvernorat de Tunis.

“Tous ces problèmes appellent des solutions urgentes, notamment avec les projets de changeurs et des voies périphériques visant à réduire la pression de la circulation et la création de parkings à étages pour réduire les embouteillages”, a-t-il fait valoir.

S’agissant des solutions à long terme, il a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie globale et de réfléchir à la création d’une nouvelle ville administrative qui réduirait la pression sur Tunis.

Tunis représente une partie de l’organisation du transport urbain, qui comprend les quatre plus grands gouvernorats du grand Tunis et les lignes reliant ces gouvernorats à la zone touristique de Soliman et la station thermale de Jebel Oust.

Malgré la restructuration du réseau de transport par autobus et la mise en exploitation de diverses lignes du réseau de métro léger, la circulation des autobus dans le centre-ville reste importante avec la présence de quatre gares principales, à savoir Ali Belhouane, Habib Thamer, Place Barcelone et Tunis Marine.