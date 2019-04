A l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire relative à l’exercice 2018, la BIAT a présenté sa nouvelle identité de marque à travers un nouveau logo et une nouvelle signature institutionnelle. 20 ans après la mise en place du logo actuel, la BIAT se réinvente et se projette dans l’avenir avec un nouveau positionnement axé sur l’engagement.

Un nouveau logo épuré, moderne et identitaire

En 2019, la BIAT se réinvente et se projette dans l’avenir en se dotant d’une nouvelle identité visuelle. Un nouveau logo voit le jour : un signe simple, épuré et moderne qui symbolise l’avenir. Ce nouveau logo qui tient de l’évolution plutôt que de la révolution, garde la symbolique et les couleurs de l’ancien logo, très identitaires à la BIAT. Le carré symbolise la solidité de l’institution tandis que la vague d’avenir est remplacée par un signe qui symbolise l’envol, le dynamisme et l’accompagnement. La typographie BIAT quant à elle sort du cadre pour assurer impact et lisibilité et laisser ainsi le signe s’iconiser.

Une nouvelle identité pour refléter l’évolution de la BIAT

Grâce à la confiance de ses clients et à l’implication de ses collaborateurs, la BIAT est considérée aujourd’hui comme un acteur financier de référence en Tunisie jouant un rôle sociétal important. Durant les 10 dernières années, la BIAT a vécu plusieurs plans de transformations successifs : une gouvernance claire et partagée, un nouveau système d’information, une nouvelle organisation commerciale, une nouvelle politique de gestion des risques, le développement des activités financières à travers le groupe BIAT et le renforcement des engagements sociétaux notamment à travers la Fondation BIAT. La banque a également entamé des projets structurants pour le futur dont sa transformation digitale qui constitue un axe majeur de sa stratégie.

Face à un monde qui se transforme, s’accélère, se digitalise et où les consommateurs, et plus particulièrement les jeunes, ont de nouvelles attentes et de nouveaux comportements, l’identité visuelle de la BIAT devait évoluer, à l’image d’une banque tournée vers l’avenir, pour progresser et se synchroniser avec son environnement.

De même, le positionnement institutionnel de la BIAT a été actualisé pour véhiculer une nouvelle promesse à travers des valeurs adaptées au contexte actuel et à la vision future de la banque. Il montre au public qu’elle anticipe les changements actuels et à venir.

Un nouveau positionnement institutionnel axé sur l’engagement

Pour réécrire le positionnement institutionnel de la BIAT, une démarche participative a été réalisée en interne. La réflexion collective a donné lieu au choix d’un positionnement autour du thème de l’engagement, une valeur forte et concrète, qui anime au quotidien les initiatives de la banque et caractérise l’état d’esprit de ses collaborateurs.

Le nouveau positionnement institutionnel de la marque BIAT exprime sa nouvelle mission qui s’articule autour des valeurs de transparence, d’optimisme et d’engagement avec désormais pour signature « Engagés avec vous ».

La nouvelle signature de la BIAT traduit la volonté d’œuvrer ensemble dans la même direction pour garantir une expérience unique et engagée basée sur des notions de partenariat, d’accompagnement et de bénéfice commun. Cette nouvelle signature remet le client au centre de l’expérience et la banque devient un facilitateur de réussite.

Un déploiement progressif de la nouvelle identité visuelle

La nouvelle expression visuelle de la BIAT sera mise en place progressivement sur les supports institutionnels et commerciaux de la banque. Pendant la phase de transition, l’ancien et le nouveau logo vont coexister.

A travers son nouveau logo et sa nouvelle signature institutionnelle, la BIAT fait preuve d’une dynamique positive avec l’ambition d’une vraie modernité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.