Une journée portes ouvertes sur l’emploi et la formation professionnelle a eu lieu, mercredi 24 avril, à la Maison des jeunes de Kalâat El Andalous, à l’initiative de la municipalité de la ville, en partenariat avec la direction régionale de l’emploi à l’Ariana.

La journée a été marquée par la présence de plus de 700 jeunes de différentes spécialités venus découvrir les 500 offres d’emploi proposées par 8 entreprises participantes.

Les institutions financières publiques, les banques et les associations présentes se sont engagées à examiner les dizaines d’idées de projets présentées en vu d’un financement.

Fethi Belhaj Hamouda, maire de Kalâat El Andalous, a indiqué que cette manifestation a permis aux jeunes de prendre connaissance des opportunités de formation professionnelle en mécanique, électronique, impression et informatique, ainsi que les industries du cuir et de la chaussure.

L’objectif est d’encourager les jeunes à l’initiative privée et à l’entrepreneuriat et de prendre connaissance des incitations offertes par l’Etat dans le domaine de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat.

Au total, plus de mille offres d’emploi en Tunisie et à l’étranger sont exposées, outre l’accompagnement des jeunes pour l’élaboration des dossiers de candidature.