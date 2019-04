Une vingtaine d’entreprises économiques proposant 600 offres d’emploi au profit des chômeurs, dont 100 offres destinées aux diplômés du supérieur a pris part au salon de l’emploi, organisé mardi au palais Essaada à la Marsa.

Ce salon constitue une occasion offerte aux jeunes promoteurs désirant s’installer à leur propre compte de rencontrer des entreprises, et prendre connaissance des services offerts par l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) en matière d’initiative privée.

L’objectif de ce salon est d’animer le marché d’emploi de la Marsa en répondant aux besoins des entreprises économiques en compétences et en permettant aux demandeurs d’emploi de bénéficier des opportunités d’emploi en prenant connaissance des offres disponibles, outre l’organisation d’entretiens de recrutement directs avec les chefs d’entreprises économiques.

Faycel Zahar, chargé de mission auprès du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi a souligné que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme d’action du ministère et intervient suite à la publication du code des collectivités locales, notamment l’article 106 qui incite les municipalités à contribuer à la promotion de l’emploi et à la création des entreprises.

Il a insisté, dans ce cadre, sur l’importance de cet espace qui offre l’opportunité de rencontres des chefs d’entreprises avec les demandeurs d’emploi en leur présentant les mécanismes nécessaires pour s’installer à leur propre compte.

De son côté, Saida Ounissi, ministre de la formation professionnelle et de l’emploi a valorisé cette initiative qui contribuera à rapprocher les services de l’ANETI des jeunes.

Le maire de la municipalité de la Marsa, Slim Mehrzi a, pour sa part, évoqué la responsabilité qui incombe à la municipalité dans le rapprochement des entreprises économiques des demandeurs d’emploi et la proposition de solutions aux obstacles entravant le lancement de projets.

Cette rencontre a permis de mieux faire connaitre les programmes et mécanismes fournis par l’ANETI, la mission de la municipalité, outre les statistiques relatives aux citoyens de la Marsa.