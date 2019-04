Le directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, Kamel Madouri, qui s’exprimait lundi 22 avril, en marge d’une séance d’audition par la Commission de reforme administrative et de bonne gouvernance et le contrôle de gestion des finances publiques à l’Assemblée des représentants du peuple, a indiqué que la Caisse nationale d’assurance maladie “CNAM” a été choisie comme modèle de gouvernance et de lutte contre la corruption, baptisée “Ile de transparence”.

Madouri souligne que le choix porté sur la CNAM en tant qu”’Ile de transparence” est le résultat des efforts déployés par le ministère des Affaires sociales et son adhésion au plan de lutte contre la corruption et au système de bonne gouvernance ainsi qu’au renouvellement de l’accord signé le 7 juillet 2017 entre le ministère et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC).

“Lors d’une réunion périodique tenue entre le ministère des Affaires sociales et l’INLUCC, toutes les parties ont convenu de choisir la CNAM en tant que modèle de gouvernance et de lutte contre la corruption”, a-t-il affirmé.

A noter que l’accord du 7 juillet 2017 renferme trois volets: le traitement des dossiers transmis à l’Instance comportant des soupçons de corruption, la mise en place de mécanismes de transparence et l’action commune entre le ministère des Affaires sociales et l’Instance afin de démanteler le système de corruption.