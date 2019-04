La ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, a reçu, lundi 22 avril 2019, le flambeau de la manifestation “Tunis capitale de la jeunesse arabe 2019”, à l’occasion de la 42e session du Conseil des ministres de la Jeunesse et des Sports arabes et la 62e session de son bureau exécutif, tenus au siège de la Ligue arabe, au Caire.

La ministre a fait part de son honneur de recevoir le flambeau de la manifestation “Tunis capitale de la jeunesse arabe 2019”, affirmant que la Tunisie réunira toutes les conditions pour assurer la réussite de cet événement qui s’étalera sur toute l’année.

La cérémonie de passation de témoin du Caire à Tunis s’est déroulée en présence du ministre égyptien de la Jeunesse et du Sport et président du Comité exécutif du conseil des ministres, Achraf Sobhi, et de leurs collègues des pays membres.

A cette occasion, Ben Cheikh détaillé le programme de cette manifestation et les différentes manifestations et rencontres prévues au cours de cette année, et ce après avoir écouté le rapport de la même manifestation organisée l’année dernière au Caire.

Elle a indiqué que plusieurs manifestations seront au programme de cette année tels que le séminaire arabe de l’information destinée aux jeunes, le 22e congrès des conseillères arabes, le congrès arabe des jeunes ambassadeurs de la sécurité routière, le forum de la jeunesse arabo-européenne, le meeting des arts et du volontariat et le forum de la jeune femme leader arabe.