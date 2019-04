Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, s’est entretenu, lundi 22 avril, avec le premier président de la Cour des comptes, Néjib Ktari, sur le rapport général du contrôle du financement de la campagne électorale des conseils municipaux de 2018.

Ennaceur et Ktari ont discuté des observations et recommandations contenues dans le rapport après examen par la Cour des comptes des comptes financiers des candidats aux élections et leur dépôt auprès de ladite cour, indique un communiqué de l’Assemblée du peuple.

A rappeler que le président de la République, Béji Caïd Essebsi, avait lui reçu ledit rapport, tôt dans la matinée du lundi au palais de Carthage.