La Société Magasin Général a publié ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er Trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires HT à la fin du 1er trimestre 2019 a enregistré une évolution d’environ 10,51% par rapport à celui enregistré à la même période de l’exercice précédent.

Les charges du personnel à la fin du 1er trimestre 2019 ont enregistré une évolution d’environ 16,82% par rapport à celles enregistrées à la même période de l’exercice précédent.

Le ratio masse salariale trimestrielle rapportée au CA trimestriel passe de 8,81% en 2018 à 9,31% en 2019.

Le nombre de points de vente est passé de 91 unités à la fin du 1er trimestre 2018 à 97 unités à la fin du 1er trimestre 2019, et ce suite à l’ouverture de « MG PROXI BORJ LOUZIR », « MG CITY LE KRAM », « MG PROXI GHAZALLA », « MG CITY AIN ZAGHOUAN », « MG MAXI NABEUL », « MG CITY MENZEL TEMIM », « BATAM SIDI BOUZID », « MG DOUAR HICHER » et la fermeture de « BATAM BARDO CENTRE » et « BATAM DOUAR HICHER »