La 5ème édition du colloque scientifique et littéraire national, placé sur le thème “l’Homme et la terre” a démarré, vendredi 19 avril, dans la région de Agareb (gouvernorat de Sfax).

Plusieurs écrivains, chercheurs et intellectuels prennent part à cet événement qui se poursuit sur trois jours autour d’une série de débats sur le thème de cette édition. Les conférenciers sont issus de divers secteurs de création littéraire, artistique, culturelle et scientifique, tels que l’historien et universitaire Abdellatif Hannachi, la romancière et ancienne ministre yéménite de la Culture, Arwa Abdo Othman, et le professeur de droit constitutionnel, Kaid Saied.

La séance inaugurale a été consacrée à des ouvrages du Tunisien Abdellaif Hannachi et de la Yéménite Arwa Abdo Othman qui abordent des questions liées à l’homme et à la terre.

Au menu de ce rendez-vous, figure également une intervention sur l’art écologique de Khalil Gouia, professeur d’esthétique et des sciences des arts. Il traite de la définition de la nature et de la terre dans leur relation avec les grands changements historiques dans l’art contemporain.

Le conférencier met l’accent sur cette prise de conscience dans l’art devenu largement orienté vers la sensibilisation aux questions environnementales et aux effets des changements climatiques sur le globe terrestre.

Le conteur Abderrazek Kamoun fera la lecture de ses contes au cours de cet événement qui verra également des compétitions entre établissements éducatifs.

Un hommage sera aussi rendu à des icônes sportives de la région de Sfax.