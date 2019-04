” L’aéroport international d’Enfidha-Hammamet accueillera, à fin 2019, plus de 1 million 800 mille voyageurs, soit le double du nombre de voyageurs reçus, durant l’année écoulée “, a indiqué le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, vendredi, lors d’une visite effectuée sur les lieux.

“Nous nous attendons à une importance affluence de touristes vers cette destination”, a-t-il estimé.

Le ministre a souligné, dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Sousse, l’impératif de renforcer le rôle de cet aéroport dans la dynamisation du secteur touristique, considérant qu’il reste encore sous exploité, au vu de l’importance de sa capacité.

Dans le même contexte, il a réitéré l’impératif de faire de cette structure un trait d’union entre les différents aéroports internationaux, à travers le territoire tunisien.

Ben Ahmed s’est enquis, à cette occasion, du travail des différents services sécuritaire et douanier, ainsi que celui de tri de bagages, et ce, avant d’accueillir un premier vol venant de la ville de Birmingham (Angleterre) avec à bord 363 touristes et un deuxième vol venant de la ville de Manchester.