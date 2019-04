Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assure que la Tunisie accorde une grande importance à l’accueil et à l’intégration des étudiants étrangers en Tunisie, “en tant que levier majeur de la stratégie de coopération internationale du ministère et d’ouverture de l’université tunisienne sur le monde”.

S’exprimant à l’ouverture d’un séminaire organisé les 17 et 18 avril 2019 à Tunis, sur l’intégration des étudiants étrangers en Tunisie, à l’initiative de la Direction générale des affaires estudiantines en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et plusieurs partenaires de la société civile, Khalbous a insisté sur la nécessaire coopération et coordination entre les différents acteurs institutionnels et associatifs pour surmonter tous les obstacles à l’amélioration de cette intégration.

Ce séminaire a réuni une centaine d’étudiants étrangers, subsahariens notamment, de 19 nationalités différentes ainsi que les responsables des trois offices des œuvres universitaires, des animateurs des centres culturels universitaires et des psychologues de différentes universités.

Au programme de ce séminaire, figurent deux ateliers dont l’objectif est de traiter les sujets ayant trait à l’amélioration de la vie quotidienne de ces étudiants en Tunisie: l’accès à la santé, les droits et devoirs, les conditions de vie et l’adhésion à la vie associative et notamment aux activités culturelles et sportives.

Il s’agit aussi de former et de sensibiliser les responsables des affaires estudiantines au sein des établissements universitaires publics et privés aux techniques de communication et aux meilleures pratiques en termes d’accueil, d’écoute et d’encadrement de ces étudiants.

Ces deux ateliers sont ponctués par la conception et la publication de deux documents de référence et d’une application mobile: le guide de l’étudiant étranger en Tunisie et la Charte déontologique des étudiants étrangers en Tunisie.

La fondation Konrad Adenauer, partenaire de cette action et des projets de dynamisation de l’animation culturelle et associative au sein de l’Université tunisienne a remis à cette occasion trois kits d’animation à trois centres culturels universitaires de Siliana, Médenine et Sousse.