Alors que nos deux pays doivent faire face à de réels enjeux de sécurité, dans le contexte de la crise libyenne, un certain nombre d’allégations déplacées et de fausses informations ont nourri de vaines et absurdes polémiques.

Comme l’a indiqué l’ambassade de France en Tunisie dans son communiqué de presse du 15 avril 2019, un déplacement des membres du détachement qui assure la sécurité de l’ambassadrice de France pour la Libye à Tripoli s’est effectué par la route, dimanche 14 avril, en direction de Tunis. L’évolution rapide de la situation en Libye a justifié l’organisation d’un pareil déplacement dans des délais contraints.

Ce détachement transportait dans ce cadre des équipements adaptés à son rôle, à savoir assurer la sécurité personnelle de l’ambassadrice et la sécurité physique des locaux où elle travaille à Tripoli. J’ai veillé à ce que la préparation de son déplacement s’effectue en étroite coordination et en toute transparence avec l’ensemble des autorités tunisiennes concernées. Les ministères des Affaires étrangères, de la Défense nationale et de l’Intérieur ont ainsi été formellement sollicités et informés à différents niveaux et en temps réel.

Les formalités et contrôles d’entrée du détachement et de ses équipements sur le territoire tunisien se sont déroulés en présence d’un membre de l’ambassade de France en Tunisie, et ce, évidemment, dans le plus strict respect de la souveraineté de la République tunisienne et des règles diplomatiques en vigueur.

Comme je m’y suis engagé auprès des autorités tunisiennes et avec leur accord, les matériels et équipements du détachement vont être rapatriés vers la France dans les jours qui viennent. Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires tunisiens de leur coopération pour le bon déroulement de ce déplacement et je salue plus largement le travail des forces de sécurité et de défense tunisiennes ».

Olivier Poivre d’Arvor