Un point de vente du producteur au consommateur sera installé à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, du 4 au 26 mai 2019, à l’occasion du mois de Ramadan, a annoncé Samir Taieb, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre du Commerce, Omar El Béhi, tenue , jeudi 18 avril au Palais du gouvernement à La Kasbah, Taïeb a affirmé que les prix pratiqués dans ce marché sera raisonnables et abordables pour tous voire au-dessous des prix pratiqués dans les marchés en détail.

L’espace aménagé sur une superficie de 700 m2, comprendra 40 rayons où seront exposés à la vente moult produits de consommation : dattes, fruits et légumes, viandes rouges et blanches produits laitiers et poissons.

Le ministère de l’Agriculture va également ouvrir 11 points de vente dans 8 gouvernorats, selon le ministre, qui a précisé que ces points qui relèvent de l’Office des Terres Domaniales, seront dédiés à la vente de produits “frais et de haute qualité et à des prix abordables”.