L’Union du transport en commun des personnes (UTCP) appelle le gouvernement à annuler les dernières augmentations des prix des carburants, ou à adopter des mesures d’encouragement en faveur du secteur du transport.

” Si le gouvernement n’annule pas ces augmentations, il importe de trouver des solutions radicales pour sauver le transport public et d’entamer des discussions avec les différents intervenants, afin d’aboutir à des décisions sérieuses sur l’encouragement du secteur “, souligne l’UTCP dans un communiqué publié mercredi 17 avril.

Les opérateurs du transport public régulier ont dénoncé la décision gouvernementale et unilatérale d’augmenter les prix des carburants, exprimant ” leur refus catégorique à cette décision “.

Ils ont également, dénoncé la politique adoptée par l’Exécutif qui ne sert pas le service public et ses établissements et risque d’éroder davantage le pouvoir d’achat des Tunisiens.

L’UTCP regroupe, les Sociétés du Transport Urbain et régional, la Société du Transport en Commun des Voyageurs, la Société du Transport Urbain de Tunis, la Société du Transport en Commun et la Société du Transport interurbain et des banlieues.