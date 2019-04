L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) et la Direction Culture, Science et Société de l’Université de Lyon en tant que partenaires du consortium du projet H2020 InSPIRES organisent une école de printemps autour des Boutiques des Sciences (BdS) les 22 et 23 avril 2019 à l’IPT.

Des activités variées (ateliers de travaux pratiques, visite de terrain, mise en scène, etc.) sont programmés pour 50 participants de pays francophones (Tunisie, Maroc Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina Fasso, Sénégal, France, Canada, etc.).

L’Ecole de printemps InSPIRES a pour ambition d’impulser le dispositif de la Boutique des Sciences ou autres dispositifs similaires sur le continent Africain ainsi que dans le milieu francophone à travers le monde. Autour du concept de la recherche participative, le but de cette formation est de renforcer les liens entre le milieu de la recherche et la société civile afin de s’engager dans la co-création de projet entre Science et Société.

L’ouverture officielle, le 22 avril, sera suivie par une matinée de panel débat assurée par plusieurs experts en recherche participative ainsi que par les acteurs impliqués dans les projets BdS de l’IPT.

Cette matinée sera ouverte au grand public. Le panel débat est les différents ateliers seront filmés et mis en ligne par la suite sur le site du projet InSPIRES.

Définition d’une Boutique des Sciences

Une Boutique des Sciences est un dispositif de médiation entre la science et la société. A but non lucratif, la Boutique des Sciences recueille des problématiques émanant de la société civile pour établir un sujet de recherche participative. Elle permet d’apporter des solutions concrètes à des problématiques soulevées par la société grâce à l’accompagnement des chercheurs et l’expertise des étudiants venant de tous domaines et disciplines.

Définition du projet InSPIRES

InSPIRES (Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science), est un projet H2020 “Science avec et pour la société”, financé par la commission européenne. Ce projet réunit des experts d’Europe et d’ailleurs pour mettre en œuvre des modèles innovants de Boutiques des Sciences.

Les modèles InSPIRES intègrent la Recherche et l’Innovation Responsables (RRI) et l’évaluation d’Impact dans leur mode de fonctionnement.

L’objectif de ce projet est d’ouvrir le processus de recherche de manière plus stratégique à la société civile et aux autres parties prenantes.