L’Observatoire national du sport organise le 5ème congrès international en sciences du sport qui se tiendra du 18 au 20 avril à Hammamet.

Selon un communiqué de l’Observatoire, cette manifestation scientifique portera sur l’actualité de la recherche dans le monde du sport, les dernières innovations sur le plan méthodologique et les dernières techniques d’entraînements modernes.

Elle contribuera à mettre à jour les dernières connaissances dans le domaine d’apprentissage en éducation physique et permettra aux jeunes diplômés d’établir des réseaux sur le plan national et international pour faire évoluer leurs carrières professionnelles.

De ce fait, l’événement réunira des chercheurs et des experts dans les domaines du sport de renommée internationale et des jeunes chercheurs dans le domaine des STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) de différentes nationalités.

Il comprendra des conférences portant sur l’amélioration de la performance sportive, le développement du secteur de l’éducation physique, ainsi que des workshops sur les nouvelles méthodologies de recherche.

Des exposés porteront sur la violence dans le sport, l’importance de la préparation mentale chez le sportif de haut niveau et l’innovation des méthodes d’apprentissage en éducation physique seront également au programme de ce congrès qui traitera, par ailleurs, des thèmes de la médecine du sport, l’entrepreneuriat et le management dans le sport, la chronobiologie du sport ainsi que l’intégration sociale par le sport.

A l’occasion de ce cet événement, des ateliers de formations sur l’analyse vidéo et les techniques d’analyse ” Sportscode – Hudl ” du football de haut niveau seront organisés par l’observatoire national du sport en collaboration avec l’association des mutuelles des entraîneurs de football.