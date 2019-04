Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, s’est enquis, mardi 16 avril, de la situation sécuritaire à la frontière avec la Libye et du degré de préparation des différents corps de sécurité déployés dans les postes de police avancés du gouvernorat de Médenine.

A cette occasion, il a salué les efforts déployés par les forces de l’ordre pour préserver la sécurité et protéger les frontières, affirmant que la Tunisie œuvre à aplanir les difficultés auxquelles sont confrontés les agents sécuritaires.

Fourati a souligné que les unités sécuritaires ont développé leur plan d’action et élevé leur niveau de réactivité et que des réunions hebdomadaires sont organisées à cet effet.

La précaution et la vigilance sont requises vu la conjoncture délicate en Libye et ses éventuelles conséquences sur la Tunisie, a-t-il souligné, n’excluant par d’éventuelles tentatives d’infiltration d’éléments terroristes par de faux passeports.

Il a insisté sur la nécessité de vérifier minutieusement l’identité des passagers et de procéder à la fouille des véhicules au poste frontalier de Ras Jedir.

Selon le ministre de l’Intérieur, les événements qu’a connus la Libye en 2011 et leurs répercussions sur la Tunisie et l’entrée d’un nombre important de réfugiés et de Libyens sur le sol tunisien ont amené les services des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Santé à mettre en œuvre un plan mixte pour réactiver le même dispositif sécuritaire.

Cependant, il écarte l’éventualité de voir se reproduire en Tunisie le scénario de 2011, et ce suite aux derniers développements en Libye.