L’Union générale des médecins vétérinaires de Tunisie (UGMVT) et Veterinary Medicine International (MVI) se joignent à la communauté vétérinaire dans le monde pour célébre, les 20 et 21 avril 2019, la Journée mondiale vétérinaire (JMV) ou (World Veterinary Day).

Cette célébration se déroulera, en Tunisie, en présence de nombreux vétérinaires dont des délégations d’organisations vétérinaires des pays du Maghreb, d’Europe, d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient, ainsi que d’associations d’étudiants vétérinaires et autres professions de santé…

Selon un communiqué publié le 16 avril 2019 par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les vétérinaires tunisiens ont choisi de célébrer la JMV par un riche programme scientifique traitant de sujets se rapportant au thème principal: ” la valeur de la vaccination “, retenu par l’Association mondiale vétérinaire.

Des tables rondes sur ” l’identification et la traçabilité “, ” la qualité du lait “, ” la biodiversité one health et one welfare “, ” la filière caméline ” et ” alimentation et reproduction ” sont également inscrites au programme.

Ces thèmes se justifient face aux défis mondiaux, tels que l’accroissement de la population mondiale et l’augmentation de la demande en protéines animales, la détérioration de l’environnement et la diminution des ressources naturelles ainsi que l’émergence de zoonoses.

La JMV de 2019 comporte plusieurs manifestations pour souligner l’importante contribution et le rôle crucial de la profession vétérinaire au développement bénéfique et durable et l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux et des personnes.

Il s’agit de la 8ème assemblée générale (AG) de l’association vétérinaire africaine, l’AG de l’union arabe des médecins vétérinaires, l’AG constitutive de l’association africaine des femmes vétérinaires et l’AG constitutive de l’association africaine des étudiants vétérinaires….

” Les médecins vétérinaires de Tunisie accordent un intérêt particulier à la célébration de la JMV comme chaque année, fin avril, commémorant ainsi l’initiative qu’ils avaient prise en 2001, de proposer à l’Association mondiale vétérinaire (WVA) de célébrer cette journée dans le monde entier.

Cette proposition tunisienne a été adoptée par la WVA suivie par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), indique le même communiqué.

Les vétérinaires jouent, en effet, un rôle crucial en assurant le développement de systèmes d’élevage efficaces pour garantir les ressources suffisantes aux générations futures.

Ils sont responsables de la prévention et du contrôle des épidémies animales et s’assurent que la population disposera d’aliments en quantités suffisantes et de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle et ce, en assurant le contrôle et l’inspection de la chaîne alimentaire dans sa globalité.