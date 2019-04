La migration vers les normes comptables internationales dénommées ” IFRS ” est fondamentale”, estime le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi.

C’était lors de la clôture d’une conférence sur le thème “Transition du secteur financier vers les IFRS” organisée, mardi 16 avril 2019 à Tunis, par l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APBEF) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Abassi considère également qu’il faut se préparer à cette logique de normalisation qu’il qualifie de ” compliquée et difficile “, mais qui doit être engagée le plus tôt possible.

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie souligne par ailleurs que ” cette voie de normalisation nous contraint a être plus exigeants envers nous-mêmes en termes de transparence et de gouvernance, ce qui pourrait être douloureux et coûteux au départ, mais c’est la voie privilégiée par les opérateurs économiques internationaux qui préfèrent avoir affaire à une économie soutenable “.

“La Banque centrale de Tunisie n’attend plus. Elle est fin prête à cet exercice, comme le reste du système financier que je pense tout aussi prêt à cette convergence vers les standards internationaux “, a-t-il dit.

Il a aussi fait savoir que la Banque centrale vient d’achever son premier plan stratégique 2019-2021 qui constitue un projet structurant pour la banque et qui pourrait favoriser l’adoption des différents standards internationaux.

Il a aussi souligné la nécessité pour le secteur financier tunisien de s’inscrire dans les avancées technologiques qui changent radicalement la profession financière de par le monde, insistant sur l’importance de la régulation à cet égard.

” La migration vers les normes IFRS est économiquement possible même si elle sera difficile. Face à cette difficulté, la meilleure des choses à faire c’est d’être dans l’action, et nous sommes en plein dedans “.