Le bilan actualisé de la campagne de contrôle économique qui a démarré lundi 15 avril, dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan 2019, a révélé une augmentation des saisies des légumes et fruits à 2 164 tonnes, selon des données de la direction régionale de la concurrence et des recherches économiques relevant du ministère du Commerce.

Les saisies de légumes et fruits ont également consisté en 139 tonnes de pommes de terre, 245,7 tonnes de dattes, 685,2 tonnes de pommes, 396,3 tonnes de bananes, 567 tonnes d’agrumes et 121,4 tonnes de légumes très demandés, notamment les poivrons, les tomates et les oignons.

Le bilan de la campagne de contrôle qui se poursuit et laquelle a ciblé les entrepôts de réfrigération des légumes et fruits dans toutes les régions de la République a également donné lieu à la saisie de 36,5 tonnes de produits subventionnés, telles que les pâtes alimentaires et la farine ainsi que 25 382 litres de lait subventionné, près de 180 mille oeufs et 800 mille boîtes de conserves alimentaires et 100 kg de fromages.

Les campagnes de contrôle des entrepôts ont donné lieu à la rédaction de 118 contraventions économiques après la réalisation de 463 visites de contrôle assurées par 95 équipes de contrôle économique du ministère du commerce et des unités de la sécurité.

Ces campagnes s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’action général destiné à réduire les prix et préserver le pouvoir d’achat du citoyen quelques jours avant l’avènement du mois de Ramadan, le but étant de mettre fin à la spéculation et aux hausses excessives des prix des produits de consommation.

Pour rappel, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a appelé, lundi 15 courant, lors d’une réunion tenue à Sousse, les gouverneurs à ” mettre la hausse des prix des produits de consommation, la lutte contre la spéculation et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen ainsi que l’intensification des opérations de contrôle économique au devant de leurs priorités pour la prochaine période et avant le mois de Ramadan 2019 “.