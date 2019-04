Vingt-cinq (25) hommes d’affaires tunisiens opérant dans différents secteurs d’exportation sont attendus les 21 et 22 avril 2019 en Arabie Saoudite, lit-on dans un communiqué du Centre de promotion des exportations (CEPEX), publié lundi 15 avril 2019.

Cette visite, organisée à l’initiative du CEPEX, en collaboration avec le Consulat général de Tunisie à Djeddah, vise à détecter les opportunités d’investissement entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite et à promouvoir la présence des produits tunisiens sur le marché saoudien.

Au programme de cette visite figurent l’organisation, par la Chambre de commerce et d’industrie de Djeddah, le 21 avril 2019, d’un forum d’affaires tuniso-saoudien, et des rencontres professionnelles bilatérales (BtoB) entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues saoudiens, ainsi que des séances de dégustation des principaux produits tunisiens exportables sur le marché saoudien.

Des visites des principales centrales d’achats à Djeddah et des rencontres avec des distributeurs et responsables sont également prévues lors de cette rencontre.

A rappeler que l’Arabie saoudite est le premier partenaire commercial de la Tunisie dans la région du Golfe. Les exportations tunisiennes vers ce pays ont enregistré, en 2018, une croissance de 145% pour atteindre les 128,8 millions de dinars, contre 52,5 millions de dinars en 2017.

Les principaux produits exportés vers l’Arabie saoudite sont l’huile d’olive, les poissons frais, les médicaments, les légumes et les fruits.

Mais la valeur des importations tunisiennes en provenance de l’Arabie saoudite a atteint, en 2018, 626 millions de dinars, essentiellement des produits chimiques.

Le nombre de sociétés saoudiennes ou à participation saoudienne opérant en Tunisie s’élève à 45, avec un volume d’investissement dépassant 1,8 milliard de dinars, lesquelles emploient 6 500 personnes, d’après le CEPEX.