Lors de la 1ère édition des Awards Night des meilleurs services clients, Ooredoo Tunisie a remporté le label « Meilleur Service Client » de l’année 2019 dans le secteur des télécommunications ; une distinction qui confirme la position de l’opérateur en tant que leader du secteur pour son investissement dans la qualité de son service client.

En effet, et afin de garantir une meilleure relation avec ses abonnés, Ooredoo Tunisie a misé sur une approche client Omni-Canal depuis 2015, avec une présence optimale sur les canaux digitaux. L’opérateur assure ainsi la même qualité de service client quel que soit le canal de contact adopté (le centre d’appels, les boutiques, l’application mobile My Ooredoo, les réseaux sociaux, le chat live, l’e-mail, le site web, le forum d’entraide et le Self-Service IVR –ou Serveur Vocal interactif).

Youssef El Masri, directeur général de Ooredoo Tunisie, s’est réjoui de ce titre : « Il s’agit d’une distinction et d’un prix exceptionnel pour nous grâce aux efforts conjugués de toute la direction service clients ainsi que les employés de Ooredoo. Ce label représente une reconnaissance supplémentaire et un avantage compétitif qui permettra certainement à Ooredoo de renforcer sa position de leader du secteur des télécommunications en Tunisie ».

Quant à Bassem Bouzemmi, directeur Service Clients, il a déclaré que « c’est une grande fierté pour l’ensemble des employés de Ooredoo Tunisie d’avoir obtenu ce label. Lancé pour la première fois en Tunisie, ce prix est le fruit de l’investissement total de l’ensemble des collaborateurs, en particulier les 450 employés qui opèrent dans le métier de la relation client, avec un seul objectif à la clé : l’amélioration continue de l’expérience client multicanale ».

