Des marchandises d’une valeur de 1,7 million de dinars (MDT) ont été saisies, et 31 infractions sanitaires et 45 procès-verbaux ont été dressés lors d’une campagne de contrôle économique du ministère du Commerce dans tous les gouvernorats. C’est ce qui ressort des données publiées lundi 15 avril 2019 par la présidence du gouvernement.

Les marchandises saisies par les équipes du contrôle économique, en coopération avec les unités de sécurité, comportent des pommes de terre (69 tonnes, d’une valeur de 125 mille dinars), des dattes (76 tonnes, d’une valeur de 600 mille dinars), des pommes (198 tonnes, de près de 900 mille dinars), des agrumes (55 tonnes, d’une valeur de 110 mille dinars) et des légumes (4 tonnes, d’une valeur de 6 mille dinars).

Il s’agit également des produits subventionnés, dont 3 tonnes de farine (d’une valeur de 3 mille dinars), 2200 litres de lait demi-écrémé (d’une valeur de 2 mille dinars) et 308 litres d’huile (d’une valeur de 298 dinars).

Ces opérations de contrôle ont été réalisées par 45 brigades de la garde nationale, 23 brigades communes, 40 brigades de police, dans les entrées des gouvernorats et les points de passage ainsi que dans les entrepôts anarchiques.

Ces campagnes interviennent dans le cadre d’une stratégie globale, visant à réduire les prix et à préserver du pouvoir d’achat du citoyen avant le mois de Ramadan, de manière à lutter contre les pratiques de monopole et les hausses excessives des prix des produits de consommation.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a appelé, lundi 15 courant à Sousse, les gouverneurs à accorder la priorité, au cours de la prochaine période avant le mois de Ramadan prévu début mai, à la lutte contre la hausse des prix des produits de consommation et les pratiques de monopole et préserver le pouvoir d’achat du consommateur, et à intensifier les opérations de contrôle.