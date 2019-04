Le Tunindex débute la séance de lundi en territoire positif, avec une hausse de 0,36% à 6 977.87 points, dans un volume d’affaires de l’ordre de 2,071 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, UNIMED gagne 5,10% à 10,91 TND suivi par les deux titres SAH et AMEN BANK qui avancent respectivement de 2,89% et de 2,88% à 11 TND et 25 TND.

Dans le rouge, ELECTROSTAR baisse de 4,54% à 1,05 TND. Idem, pour les titres SERVICOM et SPIDIT qui ont reculé respectivement de 3,61% et 2,53% à 0,80 TND et 10,01 TND.