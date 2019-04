24 pépiniéristes, participent à la 23ème session des Floralies de la ville de Tunis, au parc du Belvédère (du 30 mars au 21 avril courant). Cette édition a vu la participation remarquable de 8 femmes pépiniéristes et spécialistes de l’art du jardin.

Organisé par l’association des amis du Belvédère (AAB), en collaboration avec la ville de Tunis, cette manifestation annuelle “qui annonce le début du printemps, est un moment d’échange de savoir-faire et d’expériences où chaque exposant vante ses nouveautés, ses exclusivités florales et végétales : cactées, plantes médicinales, plantes aromatiques, plantes exotiques, qui exhibent mille et une couleurs toujours recommencées”.

Pour les organisateurs des Floralies, les objectifs sont d’initier le grand public au jardinage et à l’aménagement des jardins, mettre en relation des amateurs de jardinage et les producteurs (Pépiniéristes, entreprises, maîtres d’œuvre…), animer le parc du belvédère et sensibiliser à sa protection et à sa sauvegarde.

Les pépiniéristes des Floralies du Belvédère viennent, pour la plupart, du nord du pays, Sejnane, Tabarka, Ouechtata, Nefza, Testour, Bizerte et du Cap Bon, Nabeul, Grombalia, Bou Argoub, Maamoura, Moknine, Sfax, et bien sûr, du grand Tunis. Ils présentent leurs spécificités régionales, mais aussi, leurs expérimentations, chaque année différentes…

Pour cette édition, et à l’occasion du 30ème anniversaire de l’AAB, un concours de jardinage est lancé. L’idée est de créer un concours qui deviendra une référence dans le monde de l’agencement des jardins. Cette 1ère édition sera sur le thème de “l’éveil des sens et de la mémoire “, avec 3 prix décernés au terme de ce concours, ouvert à tous .

Des ateliers artistiques et de sensibilisation à l’environnement sont aussi, organisés: Initiation au compostage des déchets organiques, à la multiplication des végétaux, au semis, au jardinage, au paysagisme, Récup art, musique etc.