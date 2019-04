La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi 12 avril 2019, en territoire positif, l’indice boursier, Tunindex a enregistré une hausse de 0,57 % à 6 952,83 points, dans un marché peu actif traitant un volume de 3,565 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Les titres UNIMED et OTH ont clôturé la séance dans le vert, s’offrant une hausse de 5,91 % à 10,38 dinars(D) et 15,94 D.

Idem pour le titre EURO-CYCLES qui a réalisé le plus fort volume, drainant 0,528 MD de ses capitaux, l’action s’échange à 17,15 D, soit un accroissement de 5,34 %.

Le titre CARTHAGE CEMENT s’est bonifié de 4,42 % à 1,18 D tout comme Délice Holding qui a grimpé de 3,33 % à 12,40 D.

Dans le rouge, le titre CEREALIS a affiché une perte de 2,84 % à 4,78 D, suivi par MONOPRIX et ELECTROSTAR qui ont reculé respectivement de 2,77 % et 2,65 % à 6,30 D et 1,10 D.

De même, le titre AMS s’est échangé à 0,74 D, soit une régression de 2,63 % , tout comme le titre Tunisie Valeurs qui a régressé de 2,37 % en se monnayant à 37 D .