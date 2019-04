Après une formation en management culturel soutenue par la fondation Drosos, Tfanen-Tunisie Créative et l’Institut français de Tunisie (IFT), la neuvième édition de Hors-Lits Tunisie aura lieu du 19 au 28 avril 2019 dans cinq villes tunisiennes : Mahdia, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana et Tunis. Au programme de cette édition, des artistes locaux : Dilaw (Mahdia), Bechir Triki (Sfax), Majd Saadouli et Mohamed Amine Raddaoui (Sidi Bouzid), Baha Eddine Laswed et Radhwen Ferchichi (Siliana) et le Collectif DEBO (Tunis).

Le principe de cet évènement culturel alternatif, étant de choisir un quartier et s’inviter chez les particuliers. Plus qu’un simple évènement culturel, il s’agit d’un parcours au cœur de la cité où le spectateur déambule d’une maison à une autre en découvrant, à chaque fois, une performance artistique différente.

Depuis un an, l’équipe d’organisation d'”Al Badil” s’engage à proposer 5 Hors-Lits par an dans 5 gouvernorats différents. Après Nabeul, Bizerte, Ariana, Beja et Jendouba en 2018, l’année 2019 sera celles de Mahdia, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana et Tunis. Ces Hors-Lits seront co-organisés avec les jeunes formés au préalable, aux fondements du management culturel, par l’association Al Badil.

Après huit éditions, ce neuvième rendez-vous organisé par l’association Al-badil (L’alternative culturelle) affiche donc une nouveauté: élargissement de son champ d’action à la formation au management culturel et à l’accompagnement des futurs managers culturels dans les gouvernorats de Mahdia (19 avril), Sfax (20 avril), Sidi Bouzid (21 avril), Siliana (26 avril) et Tunis (27 et 28 avril). Le projet a pour objectifs de démocratiser l’accès à la culture et d’en faire, in fine, un facteur de développement économique dans les régions. Guidée par l’idée qu’il faut une autre manière pour promouvoir la culture, l’association Al-Badil agit autour de 4 axes : la création artistique, le management d’artistes, la création d’évènements culturels et la formation des jeunes.

Le Hors-Lits est un réseau d’artistes libres et capables de créer et de diffuser là où ils sont. L’association Al-badil propose des parcours artistiques au cours desquels, les spectateurs se déplacent d’un lieu à un autre, suivant un guide, afin de découvrir à chaque fois, une performance différente de la précédente: dans un salon, dans une cuisine, sur un toit…hors du lit.

Aujourd’hui, le réseau Hors-Lits est présent dans 30 villes, 10 Pays et 3 continents. Qu’ils soient danseurs, musiciens, acteurs ou poètes, des centaines d’artistes ont pu diffuser leur travail, se connecter à d’autres artistes, faire connaissance avec les hôtes, et développer leur réseau professionnel. Une fois installés en Tunisie, le réseau Hors Lits Tunisie est l’unique Hors-Lits arabe et africain à ce jour.

A sa création officielle en 2017, l’association al-Badil active depuis 2010, s’est donnée cinq années pour permettre aux 24 gouvernorats tunisiens de bénéficier d’un festival culturel au cœur de leurs villes et qui soit principalement géré par des jeunes des régions.

Pendant ces cinq années, une centaine d’artistes émergents bénéficieront d’une ” plateforme de diffusion “, construite par eux et pour eux.

Entre 2018 et 2023, 72 managers culturels seront outillés pour continuer à proposer plusieurs Hors Lits par an mais surtout de créer et de proposer leurs propres projets culturels.