Le 5ème salon international de l’olive, huile d’olive et dérivés de l’olivier “Med Mag Oliva 2019” a démarré, mercredi, à la foire internationale de Sousse.

Le salon, organisé par “Med Mag Event”, se poursuit jusqu’au 13 avril avec la participation de 100 exposants de Tunisie, Algérie, Libye, Syrie, Espagne, Italie, France et Allemagne. Ils présentent les nouvelles technologies et les derniers équipements liés à la collecte, l’extraction, le stockage, l’emballage et la commercialisation de l’huile d’olive et dérivés.

Selon les organisateurs, le salon vise à promouvoir les activités des professionnels et des innovateurs exerçant dans le secteur de l’huile d’olive. Il constitue également une occasion pour valoriser la qualité de l’huile d’olive tunisienne, chercher des nouveaux partenariat pour une meilleure commercialisation sur les marchés internationaux et de renforcer l’échange d’expertises entre les producteurs dans la zone maghrébine et méditerranéenne, selon la même source.