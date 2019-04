Un guide sur le traitement médiatique des sujets relatifs à l’enfance est actuellement en cours de réalisation par la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) et verra le jour vers la fin de l’année en cours, a souligné, jeudi, Radhia Saïdi, membre de la HAICA.

Lors d’une conférence organisée à Tunis sur les droits de l’enfant dans les médias audiovisuels en Tunisie, Radhia Saïdi a indiqué que les cahiers des charges réalisés par la HAICA pour l’octroi d’une licence de chaine télévisée ou radiophonique comportent un guide précisant les bonnes pratiques dans le traitement des sujets en rapport avec l’enfance.

Elle a ajouté que l’objectif de la conférence est, en effet, de sensibiliser les journalistes à l’importance de protéger les droits des enfants dans les médias audiovisuels, estimant que les sujets liés au thème de l’enfance sont rarement abordés dans les médias.

Elle a par ailleurs, précisé que la HAICA a pris au cours de ces dernières années environ 23 décisions relatives à des infractions aux droits de l’enfant dans les médias allant de l’avertissement, à la suspension provisoire d’un programme et à l’amende.

Dans ce contexte, elle a signalé que les infractions sont généralement enregistrées dans les médias privés et essentiellement les chaines télévisées.

De son côté, le président de l’Association tunisienne de défense des droits de l’enfant, Moez Cherif, a souligné que les médias évoquent généralement les questions liées à l’enfance juste pour faire du sensationnel, violant ainsi leurs droits notamment leur vie privée et leurs données personnelles qui ne doivent en aucun cas être mentionnées.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de diffuser des programmes spécifiques à l’enfance et aux jeunes qui représentent 30% de la population tunisienne et ce, dans tous les médias et tout au long de l’année.