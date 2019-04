Au premier jour des enregistrements pour les élections législatives et la présidentielle de 2019, quelque 12.055 opérations d’enregistrement et 1.543 mises à jour ont été effectuées, selon l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) sur sa page officielle.

“Ce chiffre est un indicateur positif compte tenu de la situation du pays et de la désaffection du citoyen tunisien pour les affaires publiques, ainsi que certaines défaillances techniques qui se produisent généralement le premier jour du processus d’enregistrement”, estime Anis Al Jarboui, membre de l’Instance.

Selon lui, les coordinateurs de l’ensemble des gouvernorats s’étaient déplacés dans des lycées secondaires et avaient convenu avec les directeurs de ces établissements pour leur permettre d’inscrire les élèves ayant le droit de voter, indiquant que cet électorat jeune (entre 18 et 20 ans) est estimé à 300.000.

Jarboui appelle à cet égard tous les directeurs des lycées à coopérer, à faciliter le travail des coordinateurs et à les aider au cours de cette semaine à augmenter le taux des enregistrements.

A rappeler que la campagne d’enregistrement a été lancée mercredi 10 avril 2019 pour les élections législatives et la présidentielle prochaines afin d’encourager le plus grand nombre de Tunisiens non inscrits à l’intérieur et à l’extérieur de la république à le faire.

Les inscriptions pour les élections législatives de 2019 seront clôturées le 22 mai, alors que celles de la présidentielle le seront pour le 4 juillet 2019.

Les Tunisiens résidant à l’étranger peuvent s’inscrire chez eux ou à l’étranger auprès des missions diplomatiques et des consulats du pays de résidence ou via le site Web qui contient toutes les données nécessaires.