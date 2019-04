L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) menace de durcir les mouvements de protestation, prochainement, à cause de “la détérioration de la situation des agriculteurs et des marins-pêcheurs”.

Cette mise en garde vient à un moment où les agriculteurs et les marins-pêcheurs ont observé, mercredi 10 courant, un sit-in devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour protester contre la dernière augmentation des prix des carburants et la hausse du coût de la production.

Dans un communiqué publié le 10 avril, l’UTAP dénonce “le silence du gouvernement face aux préoccupations des agriculteurs”.

L’organisation agricole œuvre à augmenter les prix à la production, à réformer les mécanismes de subvention destinés à l’agriculture et à la pêche et à hisser le taux de subvention des carburants surtout dans la filière de la pêche, mais en même temps elle refuse de plafonner les prix des produits agricoles.