“La Tunisie doit décider des actions à entreprendre au cours des prochaines négociations concernant l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA), lequel devrait l’aider à mettre niveau l’économie tunisienne”. C’est en tout cas ce qu’a déclaré l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Patrice Bergamini, cité par l’agence TAP, en marge d’un séminaire consacré à la loi organique de la gestion du budget par objectifs (LOB),lundi 8 avril 2019.

Le diplomate européen a mis l’accent sur le rôle de l’ALECA quant au changement apporté dans les économies des pays démocratiques, surtout que cet accord exige la transparence dans les marchés publics et le soutien des opérateurs économiques locaux et des jeunes promoteurs.

Il a fait remarquer que l’ALECA, s’il est signe, devrait améliorer la situation économique en Tunisie, vu les potentiels social et économique dont elle dispose, à l’instar de la présence d’un nombre suffisant de start up et l’existence de lois et compétences.

Il a appelé, au passage, la réussite de cette expérience au Portugal et à Singapour.

A rappeler que le 4ème round des négociations entre la Tunisie et l’UE concernant l’ALECA se tiendra du 29 avril au 3 mai 2019.