Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a exprimé, samedi 6 avril, son souhait voir adopté, très prochainement, le projet de loi horizontale sur la mobilisation de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires, soumis, actuellement à l’ARP.

Selon lui, cette loi ne manquera pas d’améliorer le climat des affaires et d’attirer plus d’investisseurs en Tunisie.

S’exprimant en marge de la commémoration à Monastir du 19e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, Majoul a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que la Tunisie connait une reprise économique, et que nous nous attendons à l’amélioration des indicateurs économiques positifs durant le mois de juin, par rapport à la même période de l’année écoulée.

Toutefois, il a mis en garde contre la possibilité de voir cette relance entravée par les élections prévues fin 2019.

“L’organisation patronale mettra tout en œuvre pour que l’économie ne soit pas affectée”, a-t-il soutenu avant d’ajouter qu’il est indispensable de compenser la récente augmentation des hydrocarbures.

Dans le même cadre, il réitère la revendication de l’UTICA de renoncer à cette augmentation et d’éviter d’augmenter à nouveau les prix des hydrocarbures, d’ici la fin de l’année en cours.

Majoul critique, aussi, les députés qui, selon ses dires, ont adopté la Loi de finances sans en connaître véritablement le contenu. “C’est au député de consulter et comprendre la loi et non le propriétaire des taxis individuels ou collectifs”.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Bouali Mbarki, a fait savoir que la hausse des prix des hydrocarbures aura des répercussions négatives sur l’ensemble des secteurs économiques, ainsi que sur les employés et tous les citoyens.