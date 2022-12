Un Conseil ministériel, tenu mardi 27 décembre 2022 au palais de La Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a approuvé la stratégie nationale pour l’amélioration du climat d’affaires, la promotion de l’initiative et de l’investissement qui comporte un nouveau lot de 160 mesures, à part le premier lot de 27 procédures approuvées le 3 octobre 2022.

Cette stratégie et les mesures de réforme sont le fruit d’un dialogue conjoint, lancé depuis janvier 2022, entre les ministères et les structures publiques concernées, des représentants du secteur privé et les structures professionnelles.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une voie de réforme et d’une vision globale dont l’objectif est de créer un climat d’ affaires propice et attractif à l’initiative et à l’investissement privé, principal moteur de croissance, de création de richesses et d’opportunités d’emploi à la lumière de la limite de la capacité de l’Etat dans cette conjoncture actuelle.

Il s’agit de plus de 100 mesures sectorielles visant à développer l’investissement et l’innovation, ainsi que 25 mesures horizontales pour améliorer le système d’innovation et inciter les startups à créer des projets dans divers secteurs, en particulier dans les domaines prometteurs et innovants.