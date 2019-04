La 3e édition du prix Fatma Fihria pour la promotion de l’accès des femmes à la formation et à l’égalité des chances se tiendra le 13 avril 2019, parallèlement à la clôture de la manifestation “Tunisie capitale de la femme arabe (2018-2019) et à l’organisation a Tunis, du 24 au 26 courant, du Forum mondial sur l’égalité des sexes.

Selon un communiqué publié vendredi 5 avril par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, le prix Fatma Fihria est décerné aux femmes des deux rives de la Méditerranée qui se sont distinguées dans les domaines de la formation, de la recherche et de la création ou ayant occupé des postes de responsabilité.

Ce prix a pour objectif de faciliter l’échange et la coopération entre les composantes de la société civile, les organisations nationales et internationales ainsi que les entreprises publiques et privées dans les pays de la méditerranée, de lutter contre l’analphabétisme des femmes et de faire prévaloir le principe de la parité dans les postes de responsabilité, outre l’appui aux initiatives visant à promouvoir le rôle de la femme dans plusieurs domaines.

Cette 3e session du prix Fatma Fihria s’inscrit dans le cadre des orientations mondiales visant à consolider le rôle de la femme pour la réalisation du développement global et durable à l’orée de 2030.

Les candidates ont été sélectionnées selon des critères fixés par une commission composée de représentants du ministère de la femme et de l’association “programme en méditerranée 21” ajoutant que ce prix sera décerné aux lauréates tunisiennes et étrangères et à une personnalité nationale disparue, explique le communiqué.

A l’occasion d’une visite prévue le 14 avril à Kairouan, la ministre de la Femme, Neziha Laabidi, inaugurera une salle de cours à l’université de Rakada portant le nom de Fatma Fihria, en hommage à cette femme savante qui avait fondé la plus ancienne université du monde, en l’occurrence la mosquée Al Qaraouiyine.